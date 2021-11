Mary Teuw Niane : "Ils demandent mon exclusion de l'Apr..."

Après avoir confirmé sa candidature pour la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane dit faire peur à la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) pour les élections locales de 2022.







"C’est l’affolement ! La peur s’installe ! Ils disent le tout et son contraire ! Hier, c’était une liste APR bis, aujourd’hui, la candidature étant confirmée, la liste MTN est devenue une liste ennemie: il faut coûte que coûte l’abattre!", a-t-il scandé sur sa page Facebook. Non sans évoquer le "vœu" des "Apéristes" de le démettre de ses fonctions de Pca.





"Ils demandent d’exclure MTN de l’APR et de le démettre du poste de PCA qu’il occupe!", ajoute l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et du l'innovation,. Selon lui, "c'est comme si ces nains politiques pensent que le Sénégal est leur propriété privée. L’arrogance et la suffisance incultes, décidément, n’ont plus de limite!"