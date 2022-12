Matam-candidature du président Macky Sall en 2024 : Farba Ngom approuve et démarre son programme

Farba Ngom, député maire de Agnam

L’Assemblée générale de la Coordination de l’Alliance pour la république de l’arrondissement des Agnam a servi d’occasion au député maire Farba Ngom, de s’exprimer sur une troisième candidature du chef de l’Etat à l’élection présidentielle de 2024. De l’avis du coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, c’est « une obligation prescrite par l’ensemble des militants et sympathisants que Macky Sall le veuille ou non »…





Devant une foule de militants et de responsables venus des communes de Dabia, d’Agnam et Oréfondé, Farba Ngom a laissé entendre que même si le président de la coalition de la mouvance présidentielle n’a pas déclaré sa candidature pour 2024, que celle-ci est déjà portée par les responsables politiques et l’ensemble des militants et sympathisants. « Que Macky Sall le veuille ou non, il se présentera en 2024, du fait que la Constitution de 2016 est assez claire et l’autorise à se représenter pour un deuxième quinquennat, le mandat de 2012 à 2019 préalablement fixé dans le temps, et par essence intangible »… Entre autres appréciations qui de son avis « écartent toute polémique autour de la candidature de Macky Sall pour les élections présidentielles en vue ». Ainsi demande-t-il aux responsables et militants de s’inscrire dans une dynamique de remobilisation des troupes pour faire réélire le président Macky Sall, en 2024 à travers un travail de massification à la base avec comme point de mire les femmes et les jeunes.