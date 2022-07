Matam : Des centres de vote sous les eaux

Des centres de vote sous les eaux à Matam

La pluie se dresse déjà comme un obstacle qui risque d’empêcher un bon déroulement du vote, dans plusieurs centres déjà envahis par les eaux. Dans le département de Matam où des pluies sont enregistrées depuis ce matin, le trop plein d’eau a rendu inaccessible des bureaux du centre de vote du village de Ndendori situé dans la commune de Ogo et ceux du centre de vote de l’école 1, dans la commune de Matam.





Dans ces lieux fortement impactés par la pluie, l’accomplissement du vote dans les meilleures conditions reste assujetti à plusieurs préalables. Les circonstances faisant que face au temps relativement stable enregistré en fin de la journée, les services de la météo annoncent à partir de demain après-midi, des manifestations pluvio-orageuses avec des possibilités d’averses.





Une situation dont Souleymane Ndiaye, le préfet du département de Matam, dit être conscient, en déclarant que face à la mission régalienne qui enrôle l’Administration d’organiser toute élection dans les meilleures conditions, toutes les dispositions ont été prises au niveau du département pour que les citoyens accomplissent leur devoir civique normalement.





«Nous avons constaté que certains centres de vote, parmi lesquels celui de l’école 1 de la commune de Matam, ont été envahis par les eaux de pluie. Au niveau de ce centre de vote qui accueille un nombre important d’électeurs de la capitale régionale, nous avons procédé à la délocalisation des quatre bureaux de vote qui étaient inaccessibles vers d’autres salles de classe de l’établissement qui offrent un meilleur accès aux électeurs», informe-t-il.