Matam et Ranérou : 549 000 personnes dans l’incapacité d’assurer convenablement les trois repas quotidiens

Les populations des départements de Matam et Ranérou, dans le nord du pays, sont dans une situation alimentaire préoccupante, a fait savoir, jeudi, le Secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA), Jean Pierre Senghor.



’’L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle du Sénégal pour la période courant (mars-avril- 7 sur mai 2022), à travers le cadre harmonisé révèle une situation alimentaire précaire dans 13 départements et préoccupante dans les départements de Matam et Ranérou’’, a-t-il déclaré.



Ces deux départements englobent au total, 549 000 personnes qui sont actuellement dans l’incapacité d’assurer convenablement les trois repas quotidiens, soit 3,1% de la population totale analysée, a précisé Senghor.



S’agissant de la période projetée (juin-juillet-août 2022), il a indiqué que la situation allait s’aggraver avec quatre départements qui seraient en crise alimentaire, Kanel, Matam et Ranérou (région de Matam) et Goudiry (région de Tambacounda).



Fort de ce constat, il a annoncé que le nombre total de personnes en crise alimentaire allait passer à 881 275, soit 5% de la population analysée si rien n’est fait.



Il faut reconnaître que cette situation projetée sur deux des quarante-six départements du pays, certes préoccupante, est loin d’être alarmante, d’autant plus qu’elle peut être améliorée, a réagi, le Secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly.



’’Le gouvernement qui avait déjà pris les devants, va dès la semaine prochaine, en relation avec les partenaires au développement, lancer un transfert cash de l’ordre de quarante à quarante-quatre milliards de francs CFA, aux ménages cibles des départements ciblés, avec un ajustement et priorité à ceux déclarés en situations de crise alimentaire’’, a fait savoir Coulibaly.