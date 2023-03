Matam: les militants de Pastef dénoncent la restriction des libertés publiques

A l’instar d’autres départements du pays, les «Patriotes» de Matam ont battu le macadam durant une marche encadrée par les forces de l’ordre. Une occasion saisie par les camarades d’Ousmane Sonko, de fustiger la présence de « milices mises en place, entraînées, équipées et déployées par le régime du Président Macky Sall depuis mars 2021 ». Ces militants ont dénoncé avec véhémence, l'harcèlement moral, policier et judiciaire permanent de Ousmane Sonko.





Les miliants ont dénoncé la barricade posée par les forces de l'ordre en tenues d'émeutes, des chars et des véhicules dragons ou des blindés de la police et de la gendarmerie.





Dénonçant les violences perpétrées sur la personne de leur mentor, sa famille, les militants et les sympathisants du Pastef, les marcheurs ont élevé la voix pour condamner les arrestations ciblées contre les militants et sympathisants de leur formation politique.





Ils estiment que ces arrestations se font avec des motifs ridicules. .. Des violations manifestes contre les droits humains, qui selon eux, mettent en exergue « le grave recul démocratique, la restriction exagérée des libertés publiques et la répression aveugle contre l’opposition politique au Sénégal depuis l’avènement du président Macky Sall (…) ».





Les militants de Pastef/les Patriotes ont à travers un mémorandum, demandé : la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques, ainsi que la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l’ordre.