Matam : Takku Wallu Sénégal résiste à l’onde de choc Pastef et gagne les 5 sièges





Contrairement aux autres régions du Sénégal où le Pastef a fini de gagner l’ensemble des sièges de la députation, à Matam, la coalition Takku Wallu Sénégal, dirigée par l’ancien président Macky Sall, caracole en tête avec 82 654 voix. Elle est suivie par le Pastef qui a recueilli 26 243 voix et la coalition Jàmm Ak Jerin avec 21 646 voix.





Dans le département de Matam, les résultats provisoires donnent 49 608 voix à Takku Wallu Sénégal, 13 701 voix à Pastef et 10 163 voix à Jàmm Ak Jerin. Dans le département de Kanel, c’est Takku Wallu Sénégal qui vient aussi à la tête des suffrages avec 24 891 voix, suivie de Jàmm Ak Jerin avec 9 918 voix, d'AKS (Abdou Karim Sall) qui a eu 9 120 voix et de Pastef avec 6 894 voix. Dans le département de Ranérou, zone sylvo-pastorale, Takku Wallu Sénégal a eu 8 155 voix, le Pastef 5 648 voix et Jàmm Ak Jerin 1 565 voix.





Rappelons que dans le département de Matam, qui compte deux sièges, la coalition Jàmm ak Njarin, qui a investi sur la liste nationale Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre de la Microfinance et ex-responsable politique de l’APR, a pris comme candidat Abou Diallo (Balel), l’actuel maire de la commune de Ogo, opérateur économique au Gabon qui a quitté la formation politique de Macky Sall en compagnie de Ndoumbé Diop qui est sa suppléante sur la liste départementale. En face d’eux, la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS) menée par Macky Sall a porté son choix sur des figures comme le maire de Matam Mamadou (Mory) Diaw, ancien député et ancien président du Conseil de surveillance de l’Agence de gestion des routes (Agéroute), Aissata Ousmane Diallo pour la majoritaire et comme suppléants Kalidou Wagué, opérateur économique, ancien député et plus Maimouna Ba. Parmi les personnalités du département qui ont été investies, on trouve Mamadou Ngom dit Farba, le député-maire des Agnams, coordonnateur départemental de l’APR, 7e sur la liste nationale.





Le Pastef, qui ambitionne de renverser la tendance du leadership des "apéristes" dans la zone, a porté son choix pour la majorité départementale sur le jeune opérateur économique Cheikh Oumar Basse avec comme suppléant Fatimata Diallo. Le coordonnateur départemental Banta Wagué est investi au 29e rang sur la liste nationale dirigée par Ousmane Sonko.