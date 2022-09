Matar Bâ sur les réactions suite à son limogeage: ‘’Je les comprends et les apprécie comme…’’

Matar Bâ a remis le flambeau, ce mercredi, à son successeur au ministère des Sports, Yankhoba Diatara. Le maire de Fatick a profité de cette occasion pour se prononcer sur les nombreuses réactions en désaccord avec la décision du président de la République de le dégommer de ce département.





‘’Les nombreuses manifestations de sympathie à l’endroit de mon département, largement diffusées et relayées, je les comprends et les apprécie comme l’expression de l’adhésion à la décision du Chef de l’Etat de porter sa confiance sur la personne de monsieur le ministre Yankhoba Diatara, pour poursuivre l’œuvre que nous avons entamée ici au profit de la nation’’, a fait savoir Matar Bâ.





Il a ensuite souhaité bonne chance à son remplaçant. ‘’Je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports, un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l’attelage gouvernemental’’, lance-t-il.