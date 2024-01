Match de préparation : Côte d'Ivoire et Mali impressionnent

En tant que pays hôte de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la Côte d'Ivoire se rassure à une semaine du match d'ouverture qui l'opposera à la Guinée-Bissau. Les Éléphants ont écrasé, ce samedi, en match amical, la Sierra Leone sur un score de 5-1.



En l'absence de leur attaquant vedette, Sébastien Haller, ce sont Ousmane Diomandé (18e), Frank Késsié (35e), Jonathan Bamba (38e), Jérémie Boga (48e) et Lazare Amani (84e) qui ont assuré le spectacle en marquant les cinq (5) buts ivoiriens.



Cette large victoire est une bonne nouvelle pour les partenaires de Késsié à une semaine du match d'ouverture de la CAN.



L'autre équipe qui affiche une forme remarquable sur la route de la CAN, c'est le Mali. Les Aigles, considérés comme de sérieux prétendants au titre, se sont baladés face à la Guinée-Bissau (6-2). Un festival offensif qui a permis aux attaquants Nene Dorgelès, auteur d'un doublé (68e, 85e), et Youssouf Niakhaté, auteur du premier but(6ème), de s'illustrer.



Les autres buts maliens ont été marqués par Lassana Coulibaly (15e), Kamory Doumbia (40e) et Falaye Sacko (75e). Les buts guinéens ont été inscrits par Mama Baldé (37e) et Carlos Mané (42e).



Ces victoires vont certainement booster la confiance de la Côte d'Ivoire et du Mali pour entamer, de la meilleure façon, la CAN.