Maurice Soudieck Dione : “La présidentielle serait tronquée sans Ousmane Sonko”

Dans un entretien paru sur Jeune Afrique, le politologue Maurice Soudieck Dione considère “qu’une élection sans Ousmane Sonko, ce serait malheureusement une élection tronquée, qui ne reflète pas la pluralité et la réalité des forces politiques en présence”. “Les institutions pourraient alors souffrir d’un défaut de légitimité, et le prochain président pourrait avoir des difficultés à gouverner”, souligne-t-il.







Le professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis estime que la situation de M. Sonko ainsi que les nombreuses arrestations dans les rangs de l’opposition constituent une “tache noire” sur le bilan de Macky Sall. “Cette répression très dure est à mon sens l’une des faiblesses majeures de la gouvernance de Macky Sall, qui a malgré tout eu un bilan économique positif, observe-t-il.