[ Photos et vidéo] Mbacké : Pastef mobilise et menace de déloger Macky Sall, si...

C'est avec des propos hostiles que les membres du Pastef de Touba et de Mbacké ont déroulé leur marche pacifique pour dénoncer les arrestations arbitraires et pour dire non à une éventuelle candidature du président Macky Sall en 2024.





Les manifestants ont sillonné les rues de Mbacké avec des pancartes sur lesquelles on peut lire "Macky Sall dictateur", "Macky Sall assassin", "Baol a dit non", " Non au 3e mandat".





Après avoir démarré timidement leur manifestation, le Pastef a réussi finalement le pari de la mobilisation.





Responsables, militants et sympathisants du parti d'Ousmane Sonko ont marché sous la chaleur, du rond-point de la station Total située à la sortie de Touba jusqu'au cœur de Mbacké. La députée Fatima Mbodj, Babacar Sarr, chargé de communication du parti, Amadou Lô, le coordonnateur de Mbacké, Birame Diouf, le coordonnateur adjoint de Touba, entre autres, étaient au rendez-vous.





Au terme de cette manifestation, Cheikh Thioro Mbacké a appelé ses camarades à maintenir le cap. "Nous remercions la Croix-Rouge et la police qui nous a encadrés. Ce que vous avez vu à Mbacké aujourd'hui n'est que le commencement. Nous allons continuer nos manifestations, si on ne libère pas les otages. Macky Sall doit savoir qu’il n'a pas hérité le pays de son père", a-t-il pesté devant de nombreux militants et des sympathisants de Pastef surexcités.





D'un ton menaçant, le député Cheikh Thioro Mbacké a déclaré que les militants de Pastef du département de Mbacké seront ce jeudi à Dakar pour soutenir Ousmane Sonko. "Nous allons accompagner Ousmane Sonko demain au tribunal. Mais si on le touche, nous allons déloger Macky Sall du palais", menace le coordonnateur communal de Pastef à Touba devant ses camarades.





