Mbagnick Ndiaye : «Macky Sall, nettoyez tous ces virus Ebola qui vous entourent !»

Mbagnick Ndiaye n’a pas été tendre avec les transhumants qui ont récemment rejoint le camp présidentiel. Le membre fondateur de l’APR les désigne comme les principaux responsables des mauvais résultats de Benno Bokk Yakaar dans certaines localités lors des Législatives de dimanche. Par conséquent, suggère-t-il, le président de la coalition au pouvoir doit en tirer les conséquences.



«Le Président Macky Sall doit analyser les résultats sortis des urnes, déclare l’ancien ministre dans les colonnes de Vox Populi de ce mercredi. Sa coalition a perdu et même mordu la poussière dans toutes les localités où il a été poussé à se débarrasser de ses premiers compagnons. Tous ceux qu’il a nouvellement promus rivalisent d’arrogance. Ils ne mouillent pas le maillot sur les plateaux de télévision et de radio.»



Interpellant directement le chef de l’Etat, Mbagnick Ndiaye lance : «Macky Sall, nettoyez à grande eau tous ces virus d’Ebola qui vous entourent !»



Il signale : «Ceux qui entourent Macky Sall lui donnent de fausses informations et le mettent en mal avec les populations. Le chef de l’Etat doit laver, nettoyer en profondeur et sans état d’âme son entourage à grande eau. Je le sais fin politique, sinon le meilleur de sa génération. Mais son entourage et les transhumants le poussent dans le ravin. De la Médina à Saint-Louis, de Kébémer à Touba, de Mbacké à Kolda commune, de Kaolack commune à Thiès commune… où sont-ils ?»