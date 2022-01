Mbao : Le maire sortant, Abdoulaye Pouye, dénonce le transfert d’électeurs

Le maire sortant Abdoulaye Pouye dénonce le transfert d'électeurs à Mbao

La tension monte à Mbao où le transfert massif d’électeurs venus d'Orkadiéré (le village du ministre de l’Environnement et candidat à la mairie, Abdou Karim Sall) a été fortement fustigé. Des incidents relatifs à ces pratiques ont même empêché le bon déroulement du vote, d’après le maire sortant Abdoulaye Pouye dont le mandataire a été arrêté pour avoir dénoncé cette «fraude».





«Tout se passe bien dans les bureaux de vote, à part que dans le bureau 10, nous avons remarqué une affluence extraordinaire. Dans les normes, c’est le bureau 9 qui devrait abriter plus de monde que le bureau 10. Il y a un transfert massif d’électeurs venant du département de Kanel, et surtout d'Orkadiéré», dénonce-t-il.





«Obama» d’ajouter qu’à «Petit Mbao, à la cité Ndèye Marie, depuis ce matin, il y a eu des problèmes. Notre militant a été sorti du bureau et les gens me l’ont emmené. Je ne vois pas qu’on puisse amener un siégeant qui était en train de défendre les intérêts de sa coalition, disant qu’on doit vérifier sa carte d’électeur et on le fait sortir du bureau pour le livrer à la brigade de la gendarmerie», a-t-il expliqué.