Mbao – Révision des listes électorales : Tiraillements entre partisans du maire et de Abdou Karim Sall

La commune de Mbao a pris sa dose de la polémique autour de la délivrance des certificats de domicile et de résidence le week-end dernier. Tout est parti d’une enseignante qui s’est présentée à la mairie pour s’inscrire. Malheureusement, elle avait par-devers elle un certificat de résidence qui lui a été délivré par la mairie de ville de Pikine. C’est ainsi que les agents de cette institution ont saisi ce document et l’ont expulsée. Un acte qui n’a pas plu à Cheikh Diaw, proche de Abdou Karim Sall. «Aux dernières nouvelles, l’enseignante a déposé une plainte à la gendarmerie contre le camp du maire Abdoulaye Pouye dit ‘’Obama’’. Elle accuse ces derniers de l’avoir malmenée avant de lui confisquer son certificat de résidence qu’elle avait eu à la marie ville», rapporte M. Diaw. Qui accuse le maire d’avoir «ordonné à certains délégués de quartier de ne point délivrer des certificats de domicile».