Mbaye Ndiaye révèle pourquoi (au fond) Idrissa Seck a rejoint Macky Sall

Le ministre d’État auprès du président de la République Mbaye Ndiaye était, ce week-end, à Tivaouane pour présider une réunion politique.



Une occasion saisie par le responsable de l’APR, repris par Le Témoin dans son édition de ce mardi, pour saluer le choix de l’actuel président du Conseil économique social et environnemental (CESE) de rejoindre le président de la République.



Idrissa Seck, a déclaré Mbaye Ndiaye, «est un homme qui a du courage». Il «a accepté aujourd’hui de travailler avec le Président Macky Sall parce qu’il sait que ce qu’il est en train de faire pour le Sénégal est d’une utilité majeure, que le chef de l’État est un homme de paix, qui a surtout fait que l’Afrique peut relever la tête».



L’ancien ministre de l’Intérieur ajoute : «Le président Idrissa Seck s’est dit : ‘Je fais la politique pour le développement du Sénégal et en ce moment précis il y a un Sénégalais, le Président Macky Sall, qui assume cette mission et cette fonction avec beaucoup de bonheur, je viens l’accompagner pour beaucoup plus de résultats’.»



Mbaye Ndiaye n’a pas manqué, dans son éloge à Idrissa Seck, de souligner la posture de l'ancien président du Conseil départemental et maire de Thiès lorsqu’il a échoué aux dernières Locales. «Même s’il a perdu, constate-t-il, il reste un homme digne, à respecter, à considérer.»