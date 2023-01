Mbaye Ndiaye : «Je prie que Mimi Touré et Macky Sall puissent se retrouver»

Dans un entretien avec Vox Populi, Mbaye Ndiaye a déclaré regretter la brouille entre le Président Macky Sall et Aminata Touré. «Ce n’est pas bien. J’ai tout fait pour qu’on n’en arrive pas à cette situation-là, a révélé le responsable de l’APR. Je ne lui souhaite que du bien, pour avoir cheminé avec elle pendant autant d’années et le président de la République Macky Sall lui a confié des postes de responsabilités les plus stratégiques dans ce pays.»



L’ancien ministre de l’Intérieur croit savoir qu’il y a une différence entre les conditions d’éviction de l’ancienne Première ministre de l’Assemblée nationale et le retrait de leur mandat de député, lui et Moustapha Cissé Lô.



Il explique : «Nous ne faisions que défendre Macky Sall contre l’injustice dont il avait été victime. Macky Sall, alors président de l’Assemblée nationale avait été évincé du perchoir pour avoir convoqué Karim Wade à l’Assemblée. Les députés de la majorité voulaient vaille que vaille évincer Macky Sall de son poste de président de l’Assemblée nationale avant le délai qui était de cinq ans. Je ne voulais pas prendre part à cette injustice.»