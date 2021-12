Mbaye Ngom, vice-président de la coalition AND/NAWLE AND/LIGUEY : Un génie aux côtés de Serigne Mboup

La coalition And Nawlé And liguey regorge de jeunes talents prometteurs. Parmi la liste de jeunes cadres aux côtés de Serigne Mboup, il y a Mbaye Ngom. Cet ingénieur en génie civile a travaillé dans de grandes entreprises entre le Maroc et le Gabon avant de revenir dans son pays. Aujourd’hui, il veut servir sa ville Kaolack.





Un ingénieur en génie civile à la vice-présidence de la coalition « And Nawlé And liguey ». Mbaye Ngom, ingénieur en génie civile est parmi les têtes pensantes de la coalition qui veut porter Serigne Mboup à la tête de la Municipalité de Kaolack au soir du 23 janvier prochain.







Mbaye Ngom a entamé la politique sous la bannière du mouvement (ADK) qui a grandi et donné naissance aujourd’hui à la Coalition And/Liguey And/Défar Kaolack. Jeune diplômé après des études en France, il a pris la direction du Maroc pour la supervision de la construction des hôtels Domaine Royal Palm de Marrakech et California Golf ressort de Casablanca.





Au Gabon, Mbaye Ngom a laissé ses empreintes à Trianon BTP où il était directeur technique et chef de projet. Après quelques années d’expérience à l’étranger, il a décidé de rentrer au bercail pour servir son pays. Une fois dans son pays il a déposé ses baluchons, d’abord, à la société Sipres puis à la CSE Immobilier. Après ces deux sociétés, Mbaye Ngom a débarqué à Auchan.





Mbaye Ngom a reçu une éducation stricte, très rigoureuse. ‘’Il a reçu une éducation très stricte d’un père militaire. Il aime le travail, déteste la facilité et sait ce qu’il veut. Il soutient ses parents. Ces derniers ont aussi beaucoup fait pour lui. Il a rendu à César ce qui lui appartient'’, témoigne son frère Maodo Ngom. Mandataire de la Coalition And/Nawlé And/Liguey, il a porté haut l’image d’un bon commandant.





Avec toutes les rigueurs que demande le respect des textes pour le dépôt de la liste jusqu'à la validation, la Coalition And/Nawlé And/Liguey n’a pas trainé dans le bureau du préfet de Kaolack. Le dépôt n’a duré que quelques minutes, contrairement à ce que l’on assistait souvent. La règle générale est de faire, refaire, corriger pour la plupart des coalitions dans le bureau du préfet.





Ce qui explique vraiment l’ingéniosité et la rigueur qu’incarnent ce jeune ingénieur en génie civile. Récemment il a été choisi comme plénipotentiaire c'est-à-dire l’interlocuteur entre la Coalition And/Nawlé et les autorités en charge de l’organisation du scrutin en l’occurrence le Préfet.





Selon un de ses proches qui a requis l’anonymat, il œuvre pour le bien de l’humanité, en organisant des journées de don de sang dans son fief à Khakhoum ainsi que des appuis en denrées alimentaires, pendant les périodes de fête tabaski ou de korité. Il s’investit beaucoup dans la lutte contre les inondations dans son quartier et offre des formations et financements en activités génératrices de revenus pour les groupements de femmes de khakhoune. Au niveau communal, il a été le parrain de plusieurs manifestations sportives et culturelles, au « Cœur de ville » et au stade Lamine Gueye.





Mbaye Ngom est aussi un très bon footballeur.





Une autre facette de lui racontée par Moustapha Ndiaye dit Pépé, son ex encadreur dans une école de football Moustapha Ndiaye dit Pépé. « Il faisait partie des meilleurs joueurs. Il a toujours été ambitieux. Il était toujours parmi les premiers à venir pour les entrainements. Il aimait ses coéquipiers. Il était titulaire au sein de l’équipe. Il avait de bonnes notes. Sa place était assurée. C’était un exemple pour les autres. Je le prenais tout le temps en exemple. Lui aussi me dit tout le temps que je l’ai marqué », a raconté Moustapha Ndiaye.





Sur le plan politique, son ex encadreur Moustapha Ndiaye signale qu’il peut apporter sa touche pour le développement de la région de Kaolack, car il a les arguments qu’il faut.





Dg du « Cœur de ville »





A Kaolack, Mbaye Ngom dirige le « Cœur de ville » depuis juillet 2019. Les témoignages de ses collègues sont unanimes. La responsable des ressources humaines Fatou Dame Dia Mme Ndiaye voue les qualités de son directeur général.





« Son leadership, sa force de conviction, sa passion du travail, le charisme, la rigueur, l’écoute et le sens de l’anticipation nous poussent à persévérer. Il est une référence pour nous dans le travail », indique Mme Ndiaye.





Selon toujours Mme Ndiaye, son directeur général Mbaye Ngom a la pédagogie et sa communication facilite une capacité d’adaptation à ses différents interlocuteurs. Le chef du service de nettoiement du « Cœur de ville » de Kaolack, Abdou Guèye, choisit meilleur employé du mois d’Août, témoigne qu’il a eu cette distinction grâce à la détermination de leur Directeur général.