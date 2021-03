Mbour: Après 46 jours de détention Ousmane Diop (Pastef) menace et prévient

Après 46 jours détention, le membre de Pastef, Ousmane Diop est plus que déterminé à se battre aux côtés de son leader Ousmane Sonko. Selon lui, le parti au pouvoir a monté dans ses laboratoires l'histoire de Adji Sarr. Pour lui, c'est une histoire rocambolesque et très vilaine qui a été ourdie contre son leader Ousmane Sonko.







"Nous avons vu en Ousmane Sonko des valeurs sûres. La tournure a eu lieu depuis le début. Nous avons été torturés. Ils ont leur manière de vous torturer loin des yeux de l'opinion. Déjà être en détention c'est une torture sans compter les formalités avant la mise en détention", explique Ousmane Diop qui bénéficie d'une liberté provisoire.





Puis de menacer : "Que le président de la république comprenne que ce pouvoir, nous le lui avons confié. A lui de comprendre que ce n'est qu'un passage qu'il doit faire, il doit accompagner son peuple et le mettre dans des conditions d'existence plus sereines. Il n'a pas été élu pour opprimer le peuple".





Il assure que quand Macky Sall pense faire un 3ème mandat "il manque de respect aux Sénégalais".

"L'arène politique n'est pas l'arène de Ndoumbelane où les plus forts mangent toujours les plus faibles. Soyons démocratiques et gentlemen. Ce pays, personne n'a le droit de le brûler. Que ce soit Macky Sall ou n'importe qui d'autre. Personne ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous ne sommes pas en Russie. Nous ne sommes pas dans la Gestapo. Luttons pour que le Sénégal continue d'être sur les rampes de la République. Que nous soyons suivis, mis sur écoute ou poursuivis, nous ne cesserons jamais de nous battre pour la victoire de notre démocratie. Cette lutte sera beaucoup plus ardente car nous ne lâcherons jamais", prévient Ousmane Diop.

Il s'est dit désolé que des gens aient perdu leur travail et que d'autres soient tombés sur le champ de bataille suite aux manifestations.