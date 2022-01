Mbour- Couacs dans le processus de vote : "Cela ressemble à un hold-up organisé" (Dr Yerim Mbagnick Diop)

Pr Yerim Mbagnick Diop

Suite à des dysfonctionnements notés dans deux centres de vote à Mbour, Pr Yérim Mbagnick Diop de la coalition Degueul Yaakar déplore les circonstances du blocus noté dans la matinée. Le vote aux centres zone Sonatel et Gouye Mouride a repris vers 14 h.





"Dans les centres que nous avons visités, le vote s'est déroulé normalement. Le seul problème est qu'il reste beaucoup de gens qui doivent voter mais qui ne l'ont pas encore fait. Nous déplorons ce qui s'est passé à la zone Sonatel qui ressemble à un hold-up organisé. Les gens sont sur des listes, ils viennent et ne parviennent pas à voter", déplore Pr Diop.