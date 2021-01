Mbour / Insertion des jeunes : L'invite de la Cojer communale aux responsables politiques

La Convergence des jeunes républicains (Cojer) de la section de Mbour invite les responsables politiques du département à plus orienter leurs actions vers la résolution de l'épineux problème de l’insertion des jeunes dans le marché du travail.Au cours d'une rencontre d'évaluation de leur première année à la tête de la Cojer communale, le coordonnateur Adama Diop a assuré que l'insertion doit être pilotée par les responsables politiques départementaux.Mieux, il les exhorte à plus se rapprocher de leur jeunesse qui est leur bras armé en temps d'élection."Les responsables du département gagneraient à plus appuyer leurs jeunes. Il est important que les jeunes, qui représentent l’avenir du pays participent aux prises de décisions, aux questions relatives à la gestion des affaires locales et à leur autonomisation socio-économique", a affirmé Adama Diop.Selon lui, les jeunes sont souvent désorientés et livrés à eux-mêmes. C'est ainsi qu'au sortir de cette situation de pandémie, la Cojer compte organiser des rencontres afin de mieux plancher sur la problématique de l'emploi des jeunes.