Mbour : Les responsables de l'Apr minimisent Mimi et encensent Amadou Mame Diop

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les leaders de la Coalition BBY de Mbour regrettent et condamnent avec vigueur l’attitude de leur camarade Aminata Touré.





"Après plusieurs hautes fonctions occupées, grâce au Président Macky Sall, elle n'a pas eu l'esprit chevaleresque d'accepter le choix porté sur Amadou Mame Diop. Notre camarade Aminata Touré qui en est à sa toute première élection au suffrage universel comme député ne devrait moralement et politiquement pas contester le choix porté sur Amadou Mame Diop qui, en toute humilité a été deux fois élu maire et trois fois député. C’est pourquoi, nous invitons l'honorable député Aminata Touré à respecter la discipline de parti si tant est que sa motivation n’est pas crypto personnelle", invitent les leaders de BBY Mbour.





D'après eux, le choix porté sur Amadou Mame Diop consacre le couronnement d'un militantisme authentique empreint d'humilité et d'engagement.





Par ailleurs, les leaders de BBY Mbour disent condamner aussi avec la dernière énergie "les comportements indignes des députés de l’opposition.





"Pour montrer leurs divergences ils usent de méthodes antidémocratiques et provocatrices qui renseignent sur leurs vrais visages", lit-on dans le communiqué.





En outre, ils remercient leur leader Macky Sall pour l'honneur fait au département de Mbour en choisissant El Hadji Oumar Youm comme Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar.