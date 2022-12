Mbour : le tueur du marché central de Mbour raconté par son ex-patronne

L’auteur du braquage manqué du marché central de Mbour, qui a fait deux morts et des blessés, samedi dernier, était un vigile dans un établissement scolaire réputé de la capitale de la Petite Côte. Sous le couvert de l’anonymat, dans L’Observateur, son ex-patronne a levé le voile sur la personnalité du mis en cause. «Aly Kouyaté, qui a perpétré la fusillade au marché central de Mbour, était bien mon employé. Il était préposé à la sécurité de l’établissement scolaire», confie-t-elle.



Mais le ressortissant guinéen n’a occupé son poste que pendant un mois. À la suite de nombreuses écarts de comportement, il a été remercié par sa patronne qui le juge «indiscipliné», «impoli» et habitué aux «écarts de langage».



Parmi les fautes qui lui ont coûté sa place, sa décision unilatérale de couper les branches des arbres qui offraient de l’ombre aux élèves alors que la directrice lui avait juste demandé de ramasser les branches qui trainaient au sol. Autre grief de l’ex-patronne de Aly Kouyaté : «Je lui avais demandé d’évacuer les eaux de pluie chaque fois qu’il pleuvait. Il avait préféré faire plusieurs trous dans le mur de clôture de l’établissement, soutenant que c’est ainsi qu’il sera plus facile d’évacuer les eaux. Alors là, je ne pouvais pas supporter.»



La directrice d’école révèle qu’il a connu Aly Kouyaté par l’intermédiaire du jardinier de son établissement. «Il m’a fait savoir qu’avec le métier de conducteur de moto-Jakarta qui ne marche plus dans la Cité du Rail, il a décidé de s’installer à Mbour pour trouver un autre emploi. (…) Le jour de son départ, il a vidé la chambre avant de remettre les clés à son parent jardinier», regrette l’ex-patronne du braqueur du marché central de Mbour.