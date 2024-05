Me Amadou Sall : "Il faut retirer les faits pris en compte par la loi d'amnistie"

Dans l'affaire Bah Diakhaté et Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, il y a des faits qui datent d'avant la loi d'amnistie. Du moins, selon les accusés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où ils font face au juge pour répondre de leurs actes.







"Du point de la vue de la morale publique, il faut retirer les faits amnistiés des débats. Ousmane Sonko, qui est la partie civile dans cette affaire et actuel Premier ministre et le président de la République Bassirou Diomaye Faye ont bénéficié de la loi au même titre que tous les citoyens", a dit Me Amadou Sall.





L'avocat a souligné ce fait parce que l'accusé Bah Diakhaté a dit à la barre que l'une des vidéos qu'on lui reproche date d'avant l'élection présidentielle. Donc, avant la loi qui a amnistié ces faits. La robe noire demande ainsi que ces vidéos ne soient pas prises en compte dans le cadre du procès.