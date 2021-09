Me Assane Dioma Ndiaye-Trafic des passeports diplomatiques : «Le procureur doit entendre Pape Diop»

Pape Diop Bokk Gis Gis

Le procureur de la République doit entendre Pape Diop, dans le cadre de l’enquête du supposé trafic de passeports diplomatiques. C’est le plaidoyer de Me Assane Dioma Ndiaye, au lendemain de la sortie inattendue de l’ancien président de l’Assemblée nationale disant que ce scandale ne concerne pas que les députés cités dans l’affaire et que la pratique est courante au sein de l’hémicycle.





Pour le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, en admettant que le trafic de passeports diplomatiques ne date pas de la 13e législature en cours, l’ancien président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007 doit être entendu par le maître des poursuites. Maitre Assane Dioma Ndiaye s’exprimait ainsi sur les ondes d’iRadio.