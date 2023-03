Me Ciré Cledor Ly à la cité Keur Gorgui

La cité Keur Gorgui, où habite le leader du Pastef, est prise d'assaut par la presse.





En plus des journalistes pourchassés par les forces de défense et de sécurité qui n'hésitent pas, entre deux moments, à les disperser à coups de lacrymogènes, des parlementaires de l'opposition et autres avocats sont présents. D'ailleurs, Me Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de Sonko, a été aperçu sur place.