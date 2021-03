Me Ciré Clédor Ly : « Le soulèvement a surpris Macky, il a reculé, mais va revenir en renforçant l’armée »

Me Cire Cledor Ly

L’alerte est de Me Ciré Clédor Ly, un des avocats d’Ousmane Sonko. « Ils l’ont juste libéré parce que le peuple a dit que ça ne passera pas. Sinon il allait dormir en prison aujourd’hui pour un dossier comploté de A à Z. Le procureur de la république et le doyen des juge doivent être démis de leurs fonctions car ils ne sont là que pour fausser le jeu politique et emprisonner qui ils veulent », a mis en garde l’avocat dans les colonnes de Libération quotidien.





Me Ly d’ajouter : « Je persiste et signe : le peuple doit exiger le départ du procureur et de son juge (doyen des juges) et la libération de tous les détenus. Sinon, croyez-moi, Macky a reculé pour se préparer de nouveau car le soulèvement l’a surpris. Mais dans les mois à venir, il va activement renforcer l’armée, la police et la gendarmerie en moyens matériels et humains pour pouvoir revenir en force. Il n’est pas prêt de lâcher l’affaire ».