Me Khoureychi Ba, avocat de Sonko : «Ce dossier est d’une vacuité extraordinaire»

Me Khoureychi Ba Avocat de Ousmane Sonko

Du côté des avocats du leader du Pastef, Ousmane Sonko, visé par une plainte pour viols et menaces de mort, cette affaire fait plutôt rire. En effet, dans un entretien accordé à Igfm, Me Khoureychi Ba se désole de la «vacuité extraordinaire» de ce dossier.





«C’est un dossier d’une vacuité extraordinaire, un dossier qui a été monté à la hâte et très mal. Je pense qu’un scénariste moyen de petits films à l’eau de rose, un film de Bollywood, en rirait. Ce n’est pas très sérieux, pas très rigoureux. L’accusation est très bancale et je doute que des gens sérieux puissent investir leur énergie dans la poursuite d’un tel dossier, au risque de se décrédibiliser, au risque d’entacher durablement l’image du Sénégal», dénonce Me Ba qui invite ceux qui tirent les ficelles derrière d’arrêter «tout de suite ce dossier».





«Si on va vraiment jusqu’à solliciter les honorables députés pour la levée de l’immunité parlementaire de leur collègue Ousmane Sonko, parce qu’ils ne sont mus que par la haine, ils vont causer un grand tort aux Sénégalais, à l’image de notre pays. Parce que la poursuite de cette affaire va receler énormément de désagréments pour nous tous, mais surtout pour les auteurs de cette cabale sans nom», prévient la robe noire.