Me Khoureychi Ba : « La différence entre l'oiseau et le voleur… »

Les réactions s’enchaînent. Au lendemain de la condamnation de son client, Ousmane Sonko, à 2 mois de prison avec sursis et à payer des dommages et intérêts de 200 millions de FCFA à Mame Mbaye Niang, Me Khoureychi Ba est sorti de sa réserve.



L’avocat a écrit un message assez énigmatique :"La différence entre l'oiseau et le voleur : L'oiseau vole. Il fait son nid. Le voleur vole. Il nie son fait". Avec tama, flonflon et au rythme du mbalax en plus ! Ça se passe au Sénégal ».