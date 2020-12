Me Malick Sall répond à Cheikh Abdoul Mbacké : «Touba sait ce que Macky Sall a fait…»

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a tenu à apporter la réplique au député Cheikh Abdoul Mbacké. Le parlementaire, lors de son temps de parole, au cours des débats pour le vote du ministère de la Justice, a soutenu que Mbacké est laissé en rade, surtout en ce qui concerne le secteur judiciaire, à cause de sa proximité avec Touba.Ainsi, Me Malick Sall a indiqué : «Je dois souligner, depuis que je suis ici, qu'il répète systématiquement les mêmes expressions. Ce qui montre qu’il a une bonne mémoire. Je l’ai écouté tout à l’heure, mais je dois avouer que cette déclaration m’a complètement heurté, parce que cela sous-entend que les travaux qui devaient être faits à Mbacké n’ont pas été réalisés, parce que Mbacké est près de Touba. Je pense que ce n’est pas une façon de dire les choses.»Le ministre de poursuivre à l’endroit du député : «D’autant plus que Touba sait ce que le président de la République, Macky Sall, a fait dans cette ville.»Profitant de cette occasion, il a rappelé qu’il est «un produit du Daara». Avant de déclarer devant l’Assemblée : «Respecter un chef religieux, ce n’est pas dire certaines choses dans son discours. C’est agir en conséquence. Et tout le monde a remarqué, aussi bien à Tivaouane, Touba, Médina Baye qu’à Ndiassane, que c’est ce qui a été fait partout. Donc, respecter une autorité religieuse est faire en sorte qu’elle soit dans de meilleures conditions.»Par ailleurs, le ministre de la Justice a lu la réponse écrite à Cheikh Abdoul Mbacké sur cette même question. «Pour la région de Diourbel, le président de la République a bien voulu initier un ambitieux programme de construction d’infrastructures judiciaires pour le département de la Justice. Lequel sera déroulé à partir du premier trimestre de l’année 2021 et devrait permettre, à long terme, de résorber le déficit constaté dans ce domaine».Puis, il avance : «Dans le lot prioritaire de ces infrastructures, il est prévu, à Diourbel, la construction d’un nouveau palais de Justice qui va abriter le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance de cette localité. Le département de Mbacké et celui de Bambey bénéficieront également de nouveaux locaux pour abriter leur tribunal d’instance.»