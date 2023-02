Me Mame Adama Guèye fustige les arrestations tous azimuts : "Il ya de l’acharnement…"

Me Mame Adama Gueye sur les arrestations

L’ancien bâtonnier est d’avis que les arrestations tous azimuts de responsables et autres militants de l’opposition, en particulier du Pastef, reposent uniquement sur de l’excès, voire de l’acharnement. "Ce qui n’est pas bon, c’est l’excès. Quoi qu’on dise, il y a de l’acharnement… Il y a aussi la banalisation des arrestations. Il ne faut pas banaliser les arrestations. Aujourd’hui, on a arrêté beaucoup de gens pour des raisons liées à des déclarations, à des choses qu’ils ont dites. Ça, ce n’est pas bien pour la bonne respiration du système démocratique", fustige le président du mouvement citoyen Sénégal Bou Bess.





À en croire Me Guèye, "la loi n’oblige pas à emprisonner quelqu’un. Je ne dis pas qu’il ne faut pas appliquer la loi. Il faut l'appliquer, mais dans l’application de la loi, il faut le faire avec intelligence. Parce que la loi vous dit : si quelqu’un commet un délit, il y a plusieurs manières de le poursuivre. Vous pouvez le convoquer, vous n’êtes pas forcément obligé de la garder à vue. Mais vous le convoquez, il arrive, vous le présentez devant le procureur de la République. Et là, le procureur doit mesurer si le fait que la personne reste en liberté est un facteur de trouble à l’ordre public ou pas. Si ce n’est pas le cas, il le laisse en liberté ou il le convoque pour qu’on le juge", explique-t-il.





En outre, dénonce ce militant des Droits de l’homme, "on ne respecte pas, en principe, la politique pénale. L’emprisonnement, c’est l’exception, la liberté, c’est la règle. L’emprisonnement doit obéir à des raisons. Le fait que la personne reste en liberté est un facteur d’ordre public. […] La banalisation de l'emprisonnement est aujourd’hui quelque chose de grave. Il faut revenir aux fondamentaux, respecter les libertés élémentaires et aussi respecter la liberté de circulation. Ousmane Sonko circule ; laissez-le circuler", argumente Me Mame Adama Gueye, invité du "Grand Jury" ce dimanche 12 février sur la RFM.