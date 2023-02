Me Moussa Diop : «Yewwi n’existe plus»

Dans un entretien paru ce mardi dans Wal fadjri, Me Moussa Diop a affirmé que le bloc de l’opposition qui avait bousculé le pouvoir aux Locales puis aux Législatives, a éclaté. «Yewwi n’existe plus, a-t-il décrété. C’est un conglomérat d’individualités où chacun est candidat.»



L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk poursuit : «L’inter-coalition Yewwi-Wallu n’est plus à l’Assemblée nationale. Ils ont été ensemble aux élections pour réduire la force de la mouvance présidentielle. Dès l’instant qu’ils ont traversé la rue, Wallu a donné un coup de pied à Yewwi.»



Me Moussa Diop convoque trois événements qui illustreraient son constat : «Quand il s’est agi de faire la motion de censure, Wallu a fait les dormants. Quand il s’est agi de liquider Mimi Touré, ils ont été avec le pouvoir. Quand il s’est agi de faire des casseroles, ils ont dit qu’ils ne le feraient pas.»



La religion du fondateur du mouvement «And ak gour yi» est faite : «À quel jeu joue le PDS ? Ils veulent négocier le retour de Karim Wade. Vous allez voir.»