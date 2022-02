Médina : Graves révélations sur le «deal» entre Seydou Guèye et Bamba Fall contre Cheikh Ba

Le deal entre Bamba Fall et Seydou Gueye à la Medina

«C’est après les élections locales que nous nous sommes rendu compte qu’il y a eu un deal entre Seydou Guèye et Bamba Fall, pour que Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne puisse pas gagner à la Médina».





C’est, en tout cas, ce qu’a fait savoir Adama Fall, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) dans cette commune. Il réagissait à la nomination du maire de la Médina au poste de ministre-conseiller.





«Seydou Guèye savait que si notre candidat investi à la Médina sortait victorieux de ces élections, il ne serait plus dans la course. Nous avons vu des images et nous nous doutions du deal qu’il y a eu entre Seydou Guèye et Bamba Fall avant et pendant les élections, et nous venons de comprendre pourquoi nous avons perdu. Seydou Guèye travaillait pour que Cheikh Ba perde les élections», a déclaré sur le plateau de "Sénégal7" ce membre du Réseau des enseignants républicains.