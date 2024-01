Médina : Les raisons de l'arrestation de 9 membres de Pastef

Le commissariat de la Médina a interrompu, ce dimanche vers 17 h, l'opération "Fatt Fepp" (visites de proximité) qui a été initiée par des jeunes de l'ex-parti Pastef (JPS).





Les policiers du 4e arrondissement ont sommé ces partisans d'Ousmane Sonko de se disperser pour mettre fin à l'occupation illégale de la voie publique au niveau du rond-point de La Poste de Médina.





Malgré les injonctions du policier en chef, ces jeunes, vêtus de tee-shirts à l'effigie de leur leader Ousmane Sonko, ont tenté de continuer leur activité.





Séance tenante, les limiers ont dispersé la foule et interpellé neuf personnes pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public, selon des sources de Seneweb.