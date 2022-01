Médina Yoro Foula : Pr Chérif Baldé conteste les résultats des élections départementales

Le Pr Chérif Baldé, qui était candidat du parti de l’espoir et des progrès rejette résultats des élections départementales à Médina Yoro Foula. Il a été déclaré perdant de cette élection locale.



M. Baldé croit dur comme fer que ‘’les résultats proclamés par la commission départementale de recensement des votes sont entachés d’irrégularité’’, a-t-il signalé dans le quotidien La Tribune.



Ainsi, a-t-il décidé d’introduire un recours.



‘’Nous n’accepterons pas des résultats non conformes à la volonté populaire’’, a-t-il pesté lors d’un point de presse tenu dans son domicile.



L’universitaire de mettre à profit cette sortie médiatique pour remercier toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance lors des élections locales de ce dimanche 23 janvier 2022. Sans oublier l’ensemble des populations du département de Médina Yoro Foula.



En l’en croire, les populations lui ont réservé un accueil digne de ce nom, à sa délégation partout, durant toute cette période de campagne électorale.



Pr Baldé d’appeler toutes les forces vives de son département à rester mobilisées pour ‘’poursuivre le combat entamé afin de bâtir ensemble un Médina Yoro Foula meilleur et prospère’’, a-t-il souhaité.