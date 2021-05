Médina Yoro Foula : Un incendie ravage le village de Médina Khoudoss

C'est la tristesse et la désolation à Médina Khoudoss. Ce village de la commune rurale de Kéréwane dans le département de Médina Yoro Foula a été détruit ce vendredi par un violent incendie. Le feu, parti d'une cuisine, a vite gagné les différentes habitations et autres cases de réserves de nourriture. Ainsi, des vivres, des lits et matelas, des meubles, des ustensiles de cuisines et autres objets ont été la proie du feu.





Aidé par un vent violent qui souffle ces derniers temps, le feu a aussi décimé une partie du bétail et de la volaille appartenant aux populations.

Même si pour l' heure on n'a pas enregistré des pertes en vie humaine, le bilan des dégâts est important, mettant du coup les habitants du village dans la désolation totale.





Les premiers secours en nourriture et autres sont des populations environnantes et l'action de la mairie de Kéréwane en attendant avec impatience la main de l'État.