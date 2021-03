Meer National : Démenti aux accusations fallacieuses et mensongères du Sieur Barthélemy Dias

Meer National

Dans l'émission "FARAM FACCE" de la TFM, le MEER National en général et les étudiants républicains en particulier ont été calomniés par un chenapan en la personne de BARTHÉLÉMY DIAS en ces termes : "ce sont les étudiants de l'APR qui sont derrière ces dérives enregistrées aujourd'hui avec des nervis".





Sur ce, le Meer National prend en témoin l'opinion nationale et internationale pour démentir formellement les propos non fondés du sieur DIAS.





Cet homme, réputé pour son indiscipline, son arrogance et surtout sa violence, dont le dossier est toujours pendant devant la justice, dans l'affaire du meurtre de ''Ndiaga Diouf'' n'a aucune leçon de morale ni de démocratie à donner au peuple sénégalais, un peuple mûr qui ne laissera pas berner.





Nous tenons, à cette occasion à rappeler aux Sénégalais, que Barthélemy est le premier et l'unique acteur politique a avoir brandi une fois, au sein de l'Université, son pistolet pour menacer des étudiants qui n'avaient comme armes de défense que leurs stylos.





Alors il doit arrêter ses balivernes, car ce n'est pas la situation actuelle du pays, maîtrisée par nos vaillantes forces de l'ordre, toutes rompues à la tâche, qui le fera renaître politiquement de son agonie.