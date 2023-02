Meeting BBY de Pikine : Mamadou Gueye réussit sa partition

Lors di Meeting d’investiture du président Macky Sall dans la banlieue, ce dimanche, Mamadou Gueye maire de Djiddah Thiaroye Kao a réussi le pari de la mobilisation.



L’occasion pour lui de donner le ton pour un second quinquennat. Il a loué les réalisations du président de la république et a lancé un appel fort à la jeunesse pour la continuité et la stabilité du pays.