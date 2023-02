Meeting BBY de Ziguinchor: Dr Ibrahima Mendy réussit une mobilisation monstre et valide la candidature de Macky Sall

Le pari semblait osé mais le résultat a été tout simplement extraordinaire en termes de mobilisation pour ce méga meeting que la place mythique Bambaya a abrité ce dimanche. L'initiateur Ibrahima Mendy, directeur de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) par ailleurs responsable politique Apériste et président du Mouvement ''And Deffar Sunu Rew'', a réussi son pari.





Il a saisi cette occasion pour valider la candidature du président Macky Sall non sans appeler les Ziguinchorois “à la vigilance et à la retenue devant les appels à l'insurrection de l'opposition”.





Les responsables de la mouvance présidentielle ont massivement répondu à l'appel de ce dimanche, un rendez-vous politique qui a pris les contours d'une véritable démonstration de force avec des discours qui ont tous convergé vers l'urgence pour eux de s'unir autour de l'essentiel.





Benoît Sambou, Robert Sagna entre autres ténors ont exprimé la nécessité du rassemblement face à la “déconstruction et les contre-vérités” pour rendre possible la ''Remontada'' dans cette partie du pays.