[Vidéo] Meeting d'investiture : Cheikh Bakhoum étale ses ambitions pour Grand-Yoff

Meeting d'investiture : Cheikh Bakhoum étale ses ambitions pour Grand-Yoff

"Depuis plusieurs années, les mêmes problèmes se répètent dans une récurrence morbide et inquiétante dans la commune de Grand-Yoff. Le temps de l’inaction est révolu. Le 23 janvier 2022, à la tête de cette commune, une équipe qui mettra autant de cœur à l’ouvrage que vous en mettez aujourd’hui pour faire face et tenter d’avancer sera aux commandes". Ainsi, Cheikh Bakhoum, candidat de la coalition BBY à la mairie de Grand-Yoff a rassuré la grande foule qui l'a accueilli à son meeting d'investiture. Selon lui, Grand-Yoff, est le Sénégal en miniature. La commune est la plus peuplée de l’arrondissement, la plus peuplée de la région de Dakar. Sa démographie la place devant une région comme Kédougou ou encore des villes comme Tambacounda et Louga. 75% de cette population a moins de 34 ans.









"Certains de nos quartiers ont une densité de population dépassant 90 000 habitants au km2 et notre population double tous les 20 ans. Nous disposons d’une diversité ethnique et religieuse qui est pour nous une richesse extraordinaire. Mais au-delà de ces grands agrégats, Grand-Yoff c’est la somme de parcours individuels, d’hommes et de femmes qui vont puiser dans leur foi la résilience nécessaire pour tenter de se construire malgré toutes les externalités négatives" notifie-t-il.





" J'ai l’ambition de créer autour de chacun les conditions permettant de gagner son pain à la sueur de son front. A côté de cela, cette vision altruiste ne néglige aucune des urgences sociales à prendre en charge par l’action politique pour que chaque citoyen puisse sereinement prospérer dans notre société", promet le candidat.





Et d'ajouter : "le maire est l’élu de proximité par excellence. De tous les élus, il est celui qui est le proche de ses concitoyens ; il est leur premier interlocuteur, il incarne l’exécutif local. Les compétences à lui transférées par la décentralisation en font le principal architecte et administrateur de la cité au sens le plus local du terme".





Un programme prometteur