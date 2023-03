Meeting de BBY à Ndiaffate : Dieynaba Diop appelle à l’unité et à la mobilisation

La Présidente de la Plateforme Suxali Kaolack donne rendez le 19 Mars 2023 à Ndiaffate pour, dit-elle, “démontrer encore une fois la force de frappe de BBY”. Dieynaba Diop appelle tous les leaders locaux de la coalition et tous les militants “à l’unité et à la mobilisation”. “Ce qui est primordial, c’est de continuer dans la dynamique d’unité proclamée récemment par tous. Ce qui doit préoccuper tous les membres de BBY, c'est de travailler à la base aux côtés des populations car la demande reste forte”, estime-t-elle. Pour elle, “l’heure est à la solidarité et au resserrement des rangs pour le triomphe en 2024”.





Dieynaba Diop est entrepreneure, chef d’entreprise. Elle est la fondatrice de la Plateforme Suxali Kaolack, un mouvement qui s’est notamment illustré lors des locales et législatives par sa capacité de mobilisation et son soutien indéfectible au Président de la République, Macky Sall.





Militante du Président Macky Sall, depuis 2012, Dieynaba Diop n’a pas manqué, en cette période de célébration des droits des femmes, d’évoquer le rôle “ incontournable (de celles-ci) dans le landernau politique au Sénégal et en particulier à Kaolack”.





Elle se réjouit de “l’engagement de plus en plus grandissant des femmes pour le développement du Sénégal”. C’est pourquoi elle a adhéré totalement au discours du Président à l’occasion de la célébration de la journée des femmes.