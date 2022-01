[Photos] Meeting de clôture : Démonstration de force de Cheikh Bakhoum à Grand Yoff

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a tenu son meeting de clôture au terrain de football de Khar Yalla. Le pari était risqué même pour un meeting départemental. Mais cet immense espace a semblé au final exigu pour contenir la très nombreuse foule venue acclamer Cheikh Bakhoum et Abdoulaye Diouf Sarr.



C’est aux environs de 17 heures que la foule en provenance de tous les quartiers de Grand Yoff rallient le mythique terrain de football de Khar Yalla sis sur la route du Front de terre. Un peu avant 18 heures le candidat de Benno arrive sur les lieux alors que les militants et sympathisants continuaient d’arriver de toute part.



Tous les partis alliés et autres mouvements de soutien ont mobilisé pour leur candidat et ont tenu à exprimer le fonds de leur pensée. « Le meilleur candidat pour Grand Yoff c’est sans aucun doute Cheikh Bakhoum; il est jeune, ambitieux et a très sérieusement travaillé sur un programme de transformation de la commune réaliste » ont entonné en substance les différents orateurs.



L’ancien premier ministre Aminata Touré, candidate de BBY en 2014 est venue apporter son soutien au candidat non sans rappeler son attachement toujours intact à la commune. Elle sera rejointe dans ce même registre par le candidat de la mouvance présidentielle à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a encore fait état des relations fortes qui le lient à Grand-Yoff. « Si Yoff n’y trouve pas d’inconvénient, je viendrai fêter la double victoire ici à Grand-Yoff avec mon jeune frère Cheikh Bakhoum, au soir du 23 janvier 2022 », a-t-il promis devant une foule en liesse.



Prenant la parole et visible aux anges face à cette mobilisation exceptionnellement inédite, Cheikh Bakhoum déplore le bilan de l’équipe sortante et demande aux Grandyoffois de prendre leur responsabilité face à une telle incurie : « Notre commune ne peut pas se permettre 5 années d’immobilisme de plus. Il vous appartient aujourd’hui d’être les artisans de l’alternance pour être demain les garants de la nouvelle gouvernance ! »



« Nous sommes prêts à relever le défi du Grand Yokkuté pour Grand Yoff; avec vous et pour vous », a-t-il ajouté mettant en exergue le processus ayant abouti au programme éponyme.



Il a eu aussi un mot pour Khalifa, Madiop et compagnie qui, selon lui, doivent commencer à faire leurs cartons.