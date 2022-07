Meeting de la coalition de la coalition BBY : Le pari de la mobilisation gagné à Tambacounda

Des milliers de militants de la coalition BBY de Tambacounda ont pris part au meeting présidé par la tête de liste nationale de ladite coalition Aminata Touré, le samedi 16 juillet 2022, au stade El hadj Boubacar Diop. Les militants qui ont répondu à cet appel, avaient des drapelets, portaient des T-Shirts, abhorraient des foulards et écharpes aux couleurs de BBY. Tous ces supports sont frappés des effigies de l’ancien Premier ministre Mimi Touré, des responsables Sidiki Kaba, Mamadou Kassé et les candidats Yaye Awa Diagne et Bilali Bâ.



La coalition BBY n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer l’ambiance. Un concert assourdissant de tam-tams entrecoupé par la musique diffusée par des baffles a rythmé le meeting. Le maître de cérémonie Seydou Nourou Cissokho a fait bouger les militants venus de tous les quartiers et des 9 communes du département de Tambacounda.



Surexcitée par l'ambiance, la foule scandait : ’’31 juillet nioko ress"; "Mba khôl yangui fekh AK Mimi"; entre autres. Le paroxysme a été atteint quand les deux responsables Sidiki Kaba et Mamadou Kassé sont montés sur le podium. ‘’Benno amna ndam’’ ont entonné les militants et militantes tout en esquissant des pas de danse.



La candidate Yaye Awa Diagne très émue de cette forte mobilisation n'a pas manqué de railler Ousmane Sonko. "Notre victoire est déjà acquise au regard de cette forte mobilisation des jeunes et des femmes de Tamba. Vous avez constaté que la pluie est rare ces temps-ci c'est parce que ce sont les casseroles d'Ousmane Sonko", s’écrie-t-elle, lançant un appel à toute la population de Tambacounda à aller voter massivement le 31 juillet pour une victoire écrasante de Benno". Mimi Touré qui a salué l'unité des responsables a remercié les populations pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans la ville de Tamba où elle a fait ses premiers pas.



Mimi Touré a demandé aux militants d’aller voter en masse pour avoir un large taux de participation. La tête de liste nationale de Bby a promis aux populations de Tambacounda le démarrage de la construction de l'université du Sénégal oriental, la relance du chemin de fer qui reliera Tamba au Mali et la construction d’un hôpital de niveau 3 après la victoire.