Mega meeting à Kaolack: La coalition Bby remobilise ses troupes

Les responsables de l'Alliance pour la République (APR) et de la grande coalition BBY du département de Kaolack remobilisent les troupes.







A travers un meeting organisé ce jour, ils ont porté leur choix sur la candidature de Macky Sall à la présidentielle.





Le coordonnateur départemental de BBY, Modou Ndiaye Rakhma devant des ministres et des maires déclare, qu’ « il pleut où qu’il neige, Macky Sall sera notre candidat pour un troisième mandat ». Ainsi, il a invité toute la classe politique à l’unité et particulièrement la jeunesse. Il leur a promu un lendemain meilleur et des solutions, dit-il, vont être apportées à leurs problèmes.





Pour Moussa Fall de l’Aprodel, le département de Kaolack vient de montrer qu'il est derrière le président Macky Sall et à travers cette mobilisation l’APR est majoritaire à Kaolack. Il reste convaincu que le plénipotentiaire de Bby à Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma a aujourd'hui relevé le défi de l'unité à travers cette mobilisation de soutien au chef de l'État. Ainsi, il appelle l’ensemble des leaders de Kaolack à "venir se joindre à Rahma pour l’intérêt général".

La mairesse de Ndiaffate, quant à elle a accentué son discours sur l'employabilité des jeunes. Astou Ndiaye de marteler qu'il faut nécessairement que l'on essaie de revoir les mécanismes de financement en mettant l'accent sur les priorités comme le secteur agricole.

Me Nafissatou Diop Cissé comme Astou Ndiaye ont abordé les réalisations du président dans le Saloum avec des projets en cours. Tous ont rassuré les jeunes quant au renforcement de capacités et la formation.