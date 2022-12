Menace, complot : Guy Marius Sagna craint pour sa vie

Guy Marius Sagna craint pour sa vie

L’activiste et député Guy Marius Sagna craint pour sa vie. Il a lancé une alerte à l’opinion sur de probables manigances et manœuvres criminelles pour attenter à sa vie.





Dans une note exploitée par Seneweb, l’activiste révèle : « Il m'est revenu que ma posture dérange à tel point que des manigances et manœuvres criminelles sont en cours d'élaboration pour attenter à mon intégrité physique et à ma liberté de servir exclusivement le peuple sénégalais ».





Et de poursuivre : « Il m'est revenu que ce groupe dont la mission est de me faire taire est aussi constitué d'agents de forces de défense et de sécurité qui cherche à savoir où j'habite. J'alerte et prends à témoin le peuple sénégalais. Il appartient à l'État du Sénégal d'assurer la sécurité de tous les citoyen.ne.s sénégalais. Je suis sénégalais, ma sécurité est entre les mains de l'État du Sénégal ».





Face à cette “menace”, le parlementaire reste ferme sur ses positions : « Quand vous arrêterez de voler l'argent du peuple et de servir l'impérialisme contre les peuples africains particulièrement le néocolonialisme français vous ne m'entendrez plus en parler à l'intérieur et à l'extérieur de l'assemblée nationale ».