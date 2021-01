Menace de dissolution de Pastef: La cinglante réponse de Cheikh Bamba Dieye au ministre de l’Intérieur

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Diome s’est attiré les foudres de l’opposition. Sa sortie menaçant de dissoudre le parti de Ousmane Sonko suite à une levée de fonds internationale, a suscité moult réactions.Cheikh Bamba Dieye pour sa part, rappelle au ministre que sont parti et sa coalition utilisent indûment des fonds publics sans être inquiétés.« L'Apr et Benno Bokk Yakkar usent des ressources publiques à des fins politiciennes et jamais ils n'ont été inquiétés. Des Sénégalais soutiennent librement un parti de l'opposition Pastef pour ne pas le nommer, on le menace de dissolution. Rewmi neex na torop. Fan lañu jëm ak ñii », martèle le leader du Fsdbj.Il faut signaler que cette affaire relance le débat, ô combien important, du financement public des partis politiques au Sénégal.