Menaces de poursuites du Sénégal à la CPI: " Ceux qui parlent, ont invité des instrus à attaquer la République" ( Mame Mbaye Niang)

Un pays démocratique doit avoir un maintien de l'ordre suivant des procédures définies. C'est la position du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Face à la presse, il avance que les forces de l'ordre ont fait preuve de professionnalisme car elles ont reculé devant les enfants qui lançaient des pierres.

Pour lui, ceux qui parlent de poursuites à la Cour Pénale Internationale, sont des personnes qui ont introduit au Sénégal, des individus qui sont à l'origine de toutes les violences.