Menaces de Sonko contre Macky: La jeunesse républicaine de Touba en ordre de bataille

Réplique de l

C'est la réponse du berger à la bergère ! La jeunesse de la mouvance présidentielle de Touba est en ordre de bataille pour faire face à l'opposition. Suite aux menaces proférées par Ousmane Sonko à l'encontre du palais, ces partisans du président Macky Sall se sont érigés en sentinelles pour prendre la défense de leur leader national.





En conférence de presse hier au quartier Madyana, les jeunes de Bby de la cité religieuse ont déclaré que rien ne sera plus comme avant.





" Œil pour Œil et dent pour dent. Nous invitons les jeunes de Bby à s'occuper du terrain et des réseaux sociaux. Nous ne devons plus céder la place à Ousmane Sonko et ses partisans. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour défendre le président Macky Sall", a averti Talla Sylla de la Cojer locale.