Mermoz Sacré cœur : Plus de 24.000 électeurs appelés aux urnes

Pour la commune de Mermoz Sacré cœur, le nombre d'électeurs est de 24 264 électeurs répartis sur 06 centres. Le nombre de bureau est de 43. L'un des centres les plus importants est celui de l'école Mass Massaër Niane 1. C'est dans ce centre d'ailleurs que le maire sortant et candidat pour la ville de Dakar, Barthélémy Diaz va voter.



Sur les lieux, on y observe un dispositif important du côté des forces de l'ordre. En outre, des partisans de la tête de liste de la coalition Yewwi Askan dans la commune sont aussi présents.



Pour l'heure, le vote se déroule normalement. Seul incident, une electrice s'est vu refuser le droit de voter. La cause, son nom ne figure pas dans le fichier. Alors qu'elle a toujours voté. A en croire Aida Touré, son nom, "

ils disent que mon nom n'est pas dans le fichier. J'ai voté à deux reprises dans ce centre de vote." Poursuivant, Aïda Touré promet de ne bouger d'un iota tant qu'elle n'aura pas accompli son acte citoyen. "J'ai toujours vote dans le bureau 1 du centre de vote Massaer Niane 1" regrette la dame qui est venue tôt le matin pour accomplir son devoir citoyen.



Par contre on observe une affluence du côté des citoyens. Jeunes comme vieux sont présents pour accomplir leur acte citoyen en choisissant 1 des 10 listes qui concourent, tout en respectant le port correct de masque.