Mes chers concitoyens

Mes chers concitoyens,



L’année 2022 s’achève avec son lot de nouvelles, les unes plus heureuses que les autres. Nous noterons, entre autres, la victoire historique et inédite des Lions du football à la coupe d'Afrique des nations, suite à laquelle les Sénégalais ont démontré que notre peuple est un et indivisible. En 2022, nous avons aussi vécu deux élections majeures qui ont également montré que la démocratie Sénégalaise fonctionnait plus ou moins bien. En effet, les tensions notées lors des élections législatives nous ont aussi rappelé la fragilité de nos institutions dans certaines circonstances ; fragilité qui relève plus des Hommes que du système en tant que tel. Fort heureusement, notre pays dispose de stabilisateurs sociaux encore audibles qui ont su jouer leur partition, espérons que cela perdure.



Mes chers concitoyens, 2023 s'annonce avec son lot d'espoirs mais également d'alertes avec l'élection présidentielle de 2024 en perspective. En toutes circonstances, nous devons nous rappeler que la paix est, devant le pétrole, le gaz, les minerais, la terre, les services à haute valeur ajoutée, de loin la première des ressources dont nous avons besoin pour construire le Sénégal prospère que nous appelons de nos voeux. Préservons donc cette paix!



A titre personnel, 2023 sera aussi pour moi l'occasion de continuer à promouvoir le projet de renouveau, de refondation et de renaissance du Sénégal à travers le projet de société de notre formation politique Yeesal En Marche!. J'ai la ferme volonté de défendre le secteur privé national, de valoriser la banlieue, de redonner de l'espoir à la jeunesse et d'être l'ambassadeur des gens aux origines modestes, qu'ils soient en milieu urbain ou rural, dont je fais partie et que je suis fier de représenter.



Avec YEM! et nos alliés nous irons à votre rencontre, dans les coins et recoins de notre Sénégal mais également dans la Diaspora.



Puisse Allah SWT nous guider et veiller sur nos proches, nos familles et nous mêmes. Que 2023 soit remplie de bonheur dans toutes les dimensions.



Excellente année 2023, dewenaty !