Message à Joe Biden : Idy pose le premier acte de la dualité avec Macky

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a félicité Joe Biden pour la nomination de Cecilia Elena Rouse comme chef du CEA (Council Of Economic advisors) l’équivalent du CESE.Mais, selon des diplomates joints par Walf Quotidien, Idrissa Seck vient de commettre une grosse gaffe diplomatique.Pour sa part, Moustapha Diakhaté demande purement et simplement le limogeage d’Idrissa Seck pour cette «bêtise» politique.À en croire l’ex- chef de cabinet du Président Macky Sall, "il est exclusivement du seul ressort du chef de l’État de s’adresser ou de féliciter un président de la République".Moustapha Diakhaté de préciser : «Idy, sa fonction comme son rang, ne le lui permettent pas».Pour rappel, la politique étrangère est, dans notre ordonnancement institutionnel, le domaine réservé du président de la République qui délègue, souvent, cette prérogative à son ministre des Affaires étrangères.