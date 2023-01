Message à la nation de Macky: « Un discours plein d’espoir », selon les femmes cadres de BBY

Dans un communiqué, la Plateforme des femmes cadres de Bby valide les options prises par Macky Sall lors de son adresse à la Nation, le 31 décembre.

« La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle réunie dans le cadre de l’élaboration de leur communiqué hebdomadaire présente ses vœux de paix, de prospérité, d’entente, de solidarité à l’ensemble de population sénégalaise pour l’année 2023.

Elle se félicite de la présentation des vœux de son Excellence le Président Macky SALL au soir du 31 décembre 2022. Il ressort de ce discours à la Nation, que l’année 2023 sera placée sous le signe d’une année sociale. Un budget majoré, un budget de solutions, sera mis en place pour l’émergence, l’équité territoriale, l’accès universel à l’eau et à l’électricité.

La Plateforme des Femmes Cadres se glorifie de la gouvernance de transparence de l’Etat mais aussi du bon fonctionnement de la vigueur démocratique de notre pays. C’est dans ce sens, que la rencontre du Premier Ministre Amadou BA avec les représentants de la société civile qui a une mission en principe de veille et d’alerte a eu le lieu le mardi 03 janvier, suite au rapport de la Cour des Comptes. Fort de ce dialogue, il en ressort que les recommandations de la Cour des Comptes serviront de base à des réformes juridiques et institutionnelles.

Les Femmes Cadres félicitent et encouragent le pouvoir judiciaire qui joue un rôle preponderant dans la bonne marche d’une démocratie.

Solidaires du Député Amy NDIAYE, elles se réjouissent du verdict du tribunal requérant 6 mois de prison ferme à l’encontre de ses collègues Massata SAMB et Mamadou NIANG et des dommages et intérêts d’un montant de 5 millions FCFA à verser. Elles disent « NON » à la violence, quelle qu’elle soit, en particulier la violence faîte aux femmes qui n’a sa place ni dans l’hémicycle et encore moins dans notre société.

Aussi, elles demandent à certains maires le respect de leurs engagements envers leurs administrés. Et les interpellent à mieux s’occuper de la population notamment estudiantine (avenir du pays) plutôt que de verser dans la manipulation de photos d’un certain « journaliste » ou pour faire oublier une certaine affaire judiciaire pendante.

La Plateforme des Femmes Cadres présente ses condoléances attristées à la Communauté Catholique pour la perte du Pape Benoît XVI, mais aussi à l’ensemble du peuple brésilien pour le décès de Pelé, la légende du Football.